مظاهرات فى إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50%

اندلعت اليوم السبت المظاهرات فى عدة مدن إيرانية احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها بنسبة 50%، حيث أدى ترك المواطنين لسياراتهم إلى حدوث تكدس مروري، فيما حاول آخرون مهاجمة مستودع للوقود.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة أنهت تظاهرات شارك فيها عشرات المتظاهرين الذين هجروا سياراتهم في مدينة "مشهد" ثان أكبر المدن بالبلاد، فيما شهدت قرية "سرجان"، التي تبعد بـ 800 كيلو متر عن جنوب شرق العاصمة "طهران"، أعمال عنف حيث قالت وسائل إعلامية محلية "إن المتظاهرين حاولوا إضرام النيران في مستوع وقود، لكن الشرطة تمكنت من إيقافهم"، إلا أن مقاطع فيديو بثت على وسائل التواصل الإجتماعي أظهرت اشتعال النيران به.

وأعلنت وسائل الإعلام أن السلطات قامت بقطع خدمة الإنترنت عن مناطق الأحواز بعد الاحتجاجات ضد النظام بسبب رفع أسعار الوقود، وأفادت المصادر بأن محتجين في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران أضرموا النار في المصرف الوطني الإيراني.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه عدة مدن إيرانية مظاهرات ضد النظام في البلاد مرددين شعارات رافضة لتدخل بلدهم في شؤون الدول العربية ويطالبون بتحسين أحوالهم المعيشية.