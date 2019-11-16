تراجعت محفظة القروض غير المنتظمة ببنك كريدى اجريكول مصر بنهاية الربع الثالث من العام الجارى 2019 لتصل 3.1 % من اجمالى محفظة القروض مقارنة بـ 3.3 % بنهاية 2018.

كما ارتفعت محفظة القروض الجيد بالبنك لتصل إلى 55.6 % مقارنة بـ 44.3 % فى نهاية العام الماضى 2018.

وارتفعت صافى أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بقيمة 192 مليون جنيه، وبنسبة 11.5%، لتسجل 1.867 مليار جنيه، مقابل 1.675 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما أظهرت القائمة ارتفاع إجمالى القروض بقيمة 1.897 مليار جنيه، وبنسبة 8.8%، لتسجل 23.486 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 21.589 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وانخفضت إجمالى الودائع بقيمة 2.801 مليار جنية، وبنسبة 6.4%، حيث بلغت 41.133 مليار جنيه، مقابل 43.934 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر واستكمالا لخطة التطوير التى ينتهجها بنك كريدى أجريكول ــ مصر نحو التحول الرقمى والانطلاق نحو عصر مصرفى جديد، فقد شهدت الفترة الماضية من عام 2019 تكثيف جهود البنك من أجل تقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائه، فضلا عن دعم ثقافة التحول الرقمى فى جميع أنحاء الجمهورية.