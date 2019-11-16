وكالة: السعودية تدشن مشروع «سكاكا» للطاقة الشمسية قبل نهاية العام

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أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن منطقة الجوف بالمملكة ستدشن أولى مشروعاتها للطاقة المتجددة قبل نهاية العام.

وقال محمد بن عبد الله أبونيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور إن مشروع ”سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية“، وهو مشروع مستقل لتوليد الكهرباء البالغة قدرته 300 ميجاوات، سيولد طاقة نظيفة كافية لتزويد 45 ألف وحدة سكنية بالكهرباء في منطقة الجوف بحسب التقديرات ”وبقدرة على خفض أكثر من 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا“.

وذُكر أن المشروع هو الأول للطاقة المتجددة الذي يُشيد في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.