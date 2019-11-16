من «نظيف» إلى «طلعت» شهادة للتاريخ أول كتاب وثائقى لـ 20 عاما اتصالات فى مصر

صدر خلال الأيام القليلة الماضية أول كتاب وثائقى عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يتواكب مع احتفالات الوزارة بمرور 20 عامًا على تأسيسها ويحمل اسم «شهادة للتاريخ» للصحفى محمد لطفى.

ويحمل الكتاب الذى يصدر فى القطع المتوسط والذى يضم أكثر من 300 صفحة تاريخ الوزارة وانطلاقها فى أكتوبر عام 1999 حتى أكتوبر عام 2019، ويجيب الكتاب عن الكثير من التساؤلات حول بداية التفكير فى انطلاق وزارة للاتصالات واختيار الدكتور أحمد نظيف كأول وزير للاتصالات والمعلومات فى مصر.

كما يحتوى الكتاب على مقابلات شخصية مع عدد من الوزراء السابقين للاتصالات والتنمية الإدارية منهم د. ماجد عثمان، أول وزير للاتصالات بعد ثورة يناير 2011 والدكتور محمد سالم، المهندس هانى محمود، المهندس عاطف حلمى، المهندس خالد نجم، المهندس ياسر القاضى، الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق وصولا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الحالى، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات قطاع الاتصالات منهم م. عقيل بشير الرئيس الأسبق للشركة المصرية للاتصالات، المهندس عثمان سلطان أول عضو منتدب لشركة موبينيل (اورنج حاليا)، المهندس محمد عمران الرئيس السابق لشركة اتصالات الإمارات، الدكتور عادل دانش الرئيس المؤسس لشركة اكسيد، الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات الأسبق، الدكتور أحمد الشربينى المدير السابق للمعهد القومى للاتصالات، المهندسة عزة تركى نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق، الدكتورة نجوى الشناوى رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد بشارة أول رئيس لشركة لينك دوت نت وأحد اللاعبين الأساسيين فى قطاع الإنترنت فى مصر والذى يلقى الضوء عن تجربة مصر فى الإنترنت، المهندس هاشم زهير الرئيس الاسبق للعلاقات الحكومية بشركة موبينيل ونائب العضو المنتدب للشركة.