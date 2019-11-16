تشهد إيران خلال الفترة الماضية، مظاهرات حاشدة خرجت في العاصمة طهران وشيراز وعدة مدن إيرانية أخرى منهافي أصفهان وتبريز، احتجاجا على إعلان الحكومة المفاجئ برفع أسعار الوقود 3 أضعاف، وردا على تصريحات الرئيس حسن روحاني، الذي دافع عن القرار، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وعلى مدار الأعوام، شهدت إيران العديد من الاحتجاجات التي اختلفت أسبابها، كان جزء كبير منها بدأ في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011، وهو ما أرجعه بعض المحللين لتأثرها بما شهده العالم العربي من احتجاجات وتظاهرات وفقا لفضائية «سكاي نيوز» البريطانية.

* احتجاجات 2011

في 14 فبراير 2011، بدأت سلسلة من المظاهرات في جميع أنحاء إيران، متأثرة بالاحتجاجات في تونس ومصر التي أطاحتا بنظام بن علي ونظام حسني مبارك، مطالبين بتحسين مستويات معيشتهم.

الاحتجاجات جاءت تلبية لدعوات من المعارض الإيراني مير حسن موسوي، إلى مظاهرات شعبية قدوة بالربيع العربي؛ مما أدى إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية.

الحكومة الإيرانية تدخلت عدة مرات لقمع الاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد، وقد أسفرت الاحتجاجات عن ما لا يقل عن 18 حالة وفاة، ومئات الجرحى وآلاف المفقودين، وقدّر عدد المعتقلين بـ 1500 معتقل.

*احتجاجات خوزستان

وفي 15 أبريل 2011، اندلعت احتجاجات عنيفة في محافظة خوزستان الإيرانية، عرفت بين المتظاهرين باسم "يوم غضب أحواز"، حيث خرج عرب إيران في تظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أحواز الإيرانية التي اندلعت عام 1979.

استمرت الاحتجاجات لمدة 4 أيام وأسفرت عن مقتل ما يصل إلى 15 من المحتجين، وسقوط العديد من الجرحى واعتقال العديد، مع استمرار حالات القمع ضد المعارضة السياسية العربية في المنطقة فضلا عن الاعتقالات وعمليات الإعدام، وفقا لما ذكرته فضائية «العربية».

*حشد 2013

في 4 نوفمبر 2013، احتشد الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، مرددين شعارات مناهضة لواشنطن، عند مقر السفارة الأمريكية السابق في طهران، في الذكرى الـ 34 لبداية أزمة الرهائن، وإحياء ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

*احتجاجات 2017-2018

في 28 ديسمبر 2017، اندلعت مجموعة أخرى من المظاهرات الإيرانية في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، واستمرت لعدة أيام قبل أن تمتد إلى عدة مدن إيرانية آخرى، بعد دعوات عديدة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في المظاهرة التي أطلق عليها في البداية «لا للغلاء»، احتجاجا على البطالة والفقر وارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية لحكومة حسن روحاني.

بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات، شهدت مطالب المتظاهرين تحولا من التركيز على المشاكل الاقتصادية إلى رفع شعارات سياسية تنتقد الحكومة، وهو ما تسبب في تراجح بعض المحتجّين الذين زعموا استغلال المعارضة للوضع، خاصة بعد أعمال الشغب التي تخللت الاحتجاجات، حيث قامت أعداد صغيرة من بين هذه التجمعات بالهجوم على مراكز حكومية ومصارف بالإضافة إلى قيامهم بأعمال تخريبية للأماكن العامة.

* ذكرى مسيرة 30 ديسمبر

وبالتزامن مع احتجاجات «لا للغلاء» التي اندلعت في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، انطلقت مسيرات حاشدة في 30 ديسمبر 2017، في أكثر من 1200 نقطة بجميع المحافظات الإيرانية، تخليدا لذكرى «ملحمة الثلاثين من ديسمبر»، الملحمة التي خرج فيها الشعب الإيراني عام 2009 في مواجهة "الفتنة" المدعومة أجنبيًّا، وفقا لما ذكرته وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء.

وشهدت العديد من المدن بما فيها العاصمة الإيرانية طهران، وأصفهان، وشيراز، وتبريز، وكرمانشاه، مسيرات ضخمة، ردّد خلالها المتظاهرون شعارات تدعم الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه، وشعارات منددة بأمريكا والكيان الصهيوني والتأكيد على اللحمة الوطنية في مواجهة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

* احتجاجات الدراويش

في 4 فبراير 2018، انطلقت احتجاجات حاشدة للدراويش الإيرانيين، الذين ينتمون للمؤسسة الصوفية التي تعتبرها الحكومة الإيرانية تهديدًا على المذهب الشيعي الذي تنتهجه البلاد.

ولكن سرعان ما هدأت مظاهرات الدراويش التي اندلعت احتجاجا على عنصرية وتمييز الحكومة الإيرانية، نسبيا في اليوم التالي، قبل أن تندلع مرة أخرى في 19 فبراير، بعد اعتقال 300 من الدراويش، وسط استخدام القنابل المسيلة للدموع، والرصاص الحي، إلى جانب زجاجات حارقة، وسط دعم من قوات مكافحة الشغب.