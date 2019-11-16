 بنزيما مهاجما رئيس الاتحاد الفرنسي: أنا الوحيد الذي أضع حدا لمسيرتي الدولية - بوابة الشروق
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بنزيما مهاجما رئيس الاتحاد الفرنسي: أنا الوحيد الذي أضع حدا لمسيرتي الدولية

شريف أبوحمد
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 7:49 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 7:49 م

رد كريم بنزيما نجم ريال مدريد، على تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي هاجم فيها مهاجم الملكي بشأن عودته للعب مع منتخب الديوك مجددا.

وكتب بنزيما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل:"اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية".

وأضاف:"إذا كنت تعتقد أنني انتهيت.. دعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلاً للعب لها وسنرى".

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي، قد قال أن مغامرته مع منتخب الديوك قد انتهت وذلك في تصريحات لإذاعة "RMC Sport" الفرنسية."تابع التفاصيل".

ولم يشارك بنزيما مع منتخب فرنسا منذ عام 2015، بسبب تورطه في قضية أخلاقية مع زميله بالمنتخب ماتيو فالبوينا.

 


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