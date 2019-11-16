حزب تركي موال للأكراد يعلن عزل 30 من العمد التابعين له منذ مارس

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ذكر حزب الشعوب الديمقراطي الموال للأكراد اليوم السبت أن الحكومة التركية عزلت 30 من العمد ينتمون للحزب من مناصبهم في جنوب شرق البلاد منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في أذار/مارس الماضي.

وقال الحزب في تغريدة: "جرى احتلال 30 من بلدياتنا بشكل غير قانوني في منذ 31 أذار/مارس"، واصفا هذا بـ"انقلاب" حكومي.

وجاء بيان حزب الشعوب الديمقراطي بعدما جرى تغيير أربعة عمد ليحل محلهم أوصياء حكوميين في مدينتي ماردين وأورفة الواقعتين في جنوب شرق البلاد اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول للأنباء التركية اليوم أن العمد عُزلوا بناء على عضويتهم المزعومة في "جماعة إرهابية مسلحة"، وذلك في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال ناطق باسم حزب الشعوب الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية إنه جرى تغيير 24 من عمد الحزب المنتخبين بأوصياء حكوميين حتى الآن في حين أن الستة الباقين حل محلهم خصومهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم المنتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف الناطق أن 14 من هؤلاء العمد يقبعون حاليا في السجون بناء على مزاعم بأن لهم صلات بإلارهاب .

يشار إلى أن جنوب شرق البلاد ذا الأغلبية الكردية معقل حزب الشعوب الديمقراطي.

ويرى أردوغان والحكومة أن حزب الشعوب الديمقراطي على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود وتعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إرهابيا. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي هذه المزاعم.