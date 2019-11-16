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وافق بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس جروب" يوم الجمعة، على دفع مبلغ 20 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية استثمارية.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن الدعوى اتهمت متعاملين في البنك، إضافة إلى 15 مؤسسة مالية أخرى، بتزوير أسعار السندات التي تصدرها مؤسستا التمويل العقاري الأمريكيتين "فاني ماي" و"فريدي ماك" اللتين توفران حوالي نصف القروض العقارية في الولايات المتحدة.

وكجزء من التسوية ، التي تم الكشف عنها اليوم الجمعة في أوراق الدعوى، ستتعاون جولدمان ساكس مع المستثمرين في القضية ضد البنوك الأخرى.

ووافقت المؤسسة أيضا على القيام بتغييرات في سياسات مكافحة الاحتكار الخاصة بها المتعلقة بتجارة السندات.

ويتعين الموافقة على التسوية من قبل قاض فيدرالي في مانهاتن، قبل أن تصبح نافذة المفعول.