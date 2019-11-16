 جماعات حقوقية تحث حكومة لاوس على إطلاق سراح نشطاء مفقودين - بوابة الشروق
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جماعات حقوقية تحث حكومة لاوس على إطلاق سراح نشطاء مفقودين

د ب أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:26 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:26 م

حثت جماعات حقوقية السلطات في لاوس على إطلاق سراح سبعة نشطاء سياسيين على الأقل، اتهموا بالتخطيط لتنظيم مسيرة في العاصمة، فينتيان.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها أمريكا إن السلطات في لاوس اعتقلت المجموعة في 12 نوفمبر الجاري، متهمة أفراد المجموعة بالتخطيط للمشاركة في مسيرة، كان من المقرر أن تنطلق في 11 تشرين ثان/نوفمبر، لكن لم يتم تنظيمها على الإطلاق.

وقالت المنظمة إن العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين، ربما يكون أعلى بكثير، حيث إنه تردد أن العشرات الذين يخططون للمشاركة في المظاهرات مفقودون، ولم تتمكن أسرهم من الوصول إليهم.

وحث براد آدامز، مدير المنظمة في آسيا اليوم السبت السلطات في لاوس على "عدم تأجيل إطلاق سراح جميع النشطاء المحتجزين بسبب التخطيط لمظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية والسماح بتنظيم المسيرة".

والتقارير بشأن المظاهرات نادرة في لاوس، وهي دولة شيوعية تخضع لسيطرة محكمة من حزب واحد، لا يتسامح بشأن النقد السياسي.

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