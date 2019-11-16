توفير 8254 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5500 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن توفير 8254 فرصة عمل للذكور والإناث، تتضمن فرصا لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، تستمر حتى ديسمبر المقبل، وذلك بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه في بعض المهن.

وقال سعفان، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الأجر يتحدد طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.

وأضاف الوزير أن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل".

وأشار إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".

وتابع أن فرص العمل المتوفرة تشمل فني ميكانيكا معدات مخبوزات ولديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات، والسن حتى 45 سنة، والراتب 5500 جنيه، وفني تبريد وتكييف، وكهرباء كونترول، وسباكة، ومشغل ماكينة تعبئة، وتغليف بخط إنتاج مخبوزات، وسائقين درجة أولى وثانية.

كما تشمل الفرص: عمال إنتاج وخدمات ومخازن، وأمين مخزن ملم بالحاسب الآلي، وشيف مخبوزات، ومشرف صيانة، ومدير منتج طازج ومخبوزات، وأفراد أمن، وخدمة عملاء اتصالات وفوري، وتفعيل خطوط ودعم فني ومدخل بيانات عبر الهاتف، ومبيعات، وخدمة عملاء، وأجهزة منزلية.

وتشمل أيضا مهندسين إنتاج حاصلين على بكالوريوس هندسة إنتاج، وسائق كلارك، ولودر، وفنيين صيانة "ميكانيكا وكهرباء"، وخراط، ومحاسبين، وخياط، وكيميائي، وفني معمل، وكاشي، ووسيط تأميني، ومدير مبيعات، ومسئول ائتمان، وطباخ، وبودي جارد، ومساعد مدير تدريب، ومنسقة تدريب، وموظف مكاتب أمامية.