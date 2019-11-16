القبض على داعشية مشتبه بها عقب وصولها إلى ألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة يُشتبه في انتمائها لتنظيم داعش، مساء أمس الجمعة عقب وصولها إلى ألمانيا.

ويتهم الادعاء العام الألماني، بحسب بيان له اليوم السبت، المرأة التي تحمل الجنسية الألمانية بعدة اتهامات، تشمل الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي.

وكانت امرأتان مرحلتان من تركيا وصلتا مساء أمس إلى مطار فرانكفورت الدولي على طائرة تابعة لأحد الخطوط الجوية. وذكرت مصادر أمنية أن أفرادا من الشرطة الجنائية الاتحادية كانوا على متن الطائرة.

وبحسب بيانات الادعاء العام الألماني، سافرت المرأة إلى سورية في نهاية عام 2014 ، حيث عاشت في المنطقة التي كان يسيطر عليها داعش، وتزوجت مطلع عام 2015 أحد مقاتلي التنظيم، وانتقلت معه إلى العراق. وكانت المرأة تتولى رعاية شؤون المنزل الذي أتاحه داعش لها ولزوجها حتى يتفرغ الزوج تماما لخدمة التنظيم.

ووفقا للبيانات، كانت المرأة تحصل من داعش على مئة دولار شهريا، وكان بحوزتها بندقية آلية.

وبعد ذلك انتقلت المرأة وزوجها إلى سورية، وألقت قوات أمن كردية القبض عليها مطلع هذا العام.

ومن المقرر أن تمثل المرأة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية اليوم السبت ليتخذ القرار بشأن أمر الاعتقال الصادر في حقها وإيداعها السجن على ذمة التحقيق.