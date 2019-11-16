خطر المكملات الغذائية على علاجات السرطان

فى مؤتمر جمعية السرطان الأوروبية والذى انعقد أخيرا فى لشبونة البرتغال، أصدر أعضاء الجمعية تحذيرا واضحا من استخدام أى أنواع من المكملات الغذائية من أصل نباتى أثناء تلقى علاجات السرطان سواء الهرمونية أو الكيميائية. تأتى خطورة استخدام تلك المكملات الغذائية من قدرتها على التدخل فى عمليات تجلط الدم الأمر الذى معه تتأخر عمليات التئام الجروح والتدخل فى تكون الندب التى تعلن عن جفاف الجرح تماما والتئامه.

من أمثلة تلك المكملات الغذائية: الثوم، الكركم، جنيكو بيلوبا، الجنسينج.

لذا يحرص الأطباء على التأكيد على ضرورة الإدلاء بمعلومات كاملة عن كل ما يتناوله المريض بجانب علاجاته الهرمونية والكيميائية.