الأكاديمية العربية تفتتح فرعى الشارقة والعلمين الشهر المقبل

تعتزم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا افتتاح فرع جديد بمدينة الشارقة فى الإمارات خلال الشهر المقبل ضمن خطة الاكاديمية لزيادة فروعها بداخل الدول العربية ــ بحسب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية.

قال عبدالغفار على هامش افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب إن الأكاديمية تستعد ايضا إلى افتتاح فرع جديد آخر للأكاديمية بداخل مدينة العلمين بشكل رسمى خلال الشهر المقبل ايضا.

يضم الفرع الجديد بمدينة العلمين كليات جديدة أبرزها لتدريس الذكاء الاصطناعى التى تعد أول كلية يتم إنشاؤها بمصر ذلك المجال.

وتمكنت الأكاديمية من تحسين تصنيفها على مستوى الجامعات العالمية من 6000 خلال 2011 الماضى ليصل إلى 2500 خلال العام الجارى. وذلك بسبب مشروعات التطوير والتحديث التى تم تنفيذها بداخل مناهج التدريس بداخل الأكاديمية على مدار السنوات الماضية.

وتضم الأكاديمية نحو 1420 عضو تدريس تم تطوير مستواهم العلمى بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية. وتم الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية حيث تم إرسال 760 مبعوثا إلى الخارج بشأن الحصول على الدرجات العلمية.