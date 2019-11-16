 بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا - بوابة الشروق
السبت 16 نوفمبر 2019 6:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا

د ب أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 5:59 ص | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 5:59 ص

بدأ التصويت اليوم السبت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا، والتي تشهد مشاركة عدد قياسي من المرشحين يبلغ 35 مرشحا.

والمرشحان الأوفر حظا للفوز في الانتخابات هما ساجيت بريماداسا "52 عاما" مرشح الحزب الحاكم ووزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا "70 عاما" الذي يشارك بوصفه المرشح الرئيسي للمعارضة.

وقد تم نشر أكثر من 60 ألف شرطي على الرغم من هدوء فترة الحملات الانتخابية التي استمرات ستة أسابيع.

ويحق لنحو 9ر15 مليون شخص التصويت في الانتخابات من الساعة السابعة صباحا (0130 بتوقيت جرينتش) وحتى الساعة الخامسة مساء.

وتشير استطلاعات الرأي غير الرسمية إلى شدة المنافسة بين المرشحين الرئيسيين بريماداسا وراجاباكسا.

ويجب أن يحصل المرشح الفائز على أغلبية واضحة تزيد على 50% من الأصوات.

وسوف يواجه من يفوز بفترة الرئاسة المقبلة لمدة خمس سنوات مجموعة من القضايا عميقة الجذور بالإضافة إلى الأمن، بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي، وتعديل الدستور، وتطهير المنظومة السياسية، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الدولة متعددة الأعراق ومتعددة الأديان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك