 إبراهيم فايق: كنت رايح المستشفى بين الحياة والموت.. وحالتي الصحية في تحسن - بوابة الشروق
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إبراهيم فايق: كنت رايح المستشفى بين الحياة والموت.. وحالتي الصحية في تحسن

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 2:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 2:36 ص

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن حالته الصحية جيدة وفي تحسن، منوهًا بأنه خرج اليوم من المستشفى.

وكشف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، عن حالته المرضية، قائلًا إنه شعر بآلام شديدة جدًا في صدره وصلت إلى ظهره.

وأضاف أن الأمر كان غريبًا بالنسبة إليه، متابعًا: «لم يكن لدي أي أمل للوصول إلى المستشفى.. كنت رايح ما بين الحياة والموت».

وأرجع سبب الجلطة الرئوية التي تعرض لها، إلى مشكلات في القلب، نتيجة عوامل وراثية وجينية، كانت والدته قد تعرضت لها من قبل، مشيرًا إلى إصابة شقيقه بنفس المشكلات وفي نفس التوقيت أيضًا.

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