 رئيس وزراء السويد يدعو للحد من التجمعات منعا لانتشار كورونا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السويد يدعو للحد من التجمعات منعا لانتشار كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 9:11 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 9:11 م
دعا رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى الحد من التجمعات والتحركات لمنع انتشار فيروس كورونا، قائلاً "إن الوباء أوجد معياراً جديداً للمجتمع بأسره".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن السويد تعتزم حظر التجمعات العامة لأكثر من 8 أشخاص، بما في ذلك المطاعم، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الشبكة أن القيود الحكومية الجديدة لا تشمل إغلاق الصالات الرياضية أو المكتبات.

يُشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السويد يبلغ حوالي 177 ألف شخص.

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