اتهام شاب نمساوي بالاعتداء الجنسي على 52 قاصرا

ذكرت الشرطة النمساوية اليوم الإثنين، أن شابا نمساويا اعترف بالاعتداء جنسيا على 52 قاصرا قام باستدراجهم عبر الإنترنت.



واستخدم المشتبه به 27 عاما المنحدر من منطقة أمشتيتن الريفية في النمسا السفلى، إحدى خدمات الرسائل على الهواتف المحمولة للتواصل مع الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، بحسب ما ذكره المحققون.



وقالت الشرطة إن المتهم عرض على الصبية نقودا أو هدايا عينية إذا أرسلوا له مقاطع فيديو يقومون فيها بأفعال جنسية.



وأوضح التقرير أن الرجل التقى بضحاياه بصورة شخصية، وأنه اعتدى عليهم جنسيا في منزله أو سيارته أو في مناطق توجد بغابات نائية.



وقد تم الكشف عن الجرائم، التي تردد أنها قد ارتكبت على مدار الأعوام الستة الماضية، بعد أن تم إخطار ممثلي الإدعاء بأن الرجل حاول تنظيم لقاء جنسي مع صبي يبلغ من العمر 12 عاما.