 وزير خارجية الإمارات يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع بالمنطقة - بوابة الشروق
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وزير خارجية الإمارات يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع بالمنطقة

بدالله بن زايد آل نهيان
بدالله بن زايد آل نهيان
أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:02 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:02 م

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا على الساحتين العربية والدولية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه جرى، خلال اللقاء الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وأهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة تداعياته، بالإضافة إلى العمل على دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض وتأمين احتياجات شعوب المنطقة العربية منه.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأمين عام جامعة الدول العربية، مؤكدًا حرص الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار والرخاء، مشيدًا بجهود أبوالغيط ودور جامعة الدول العربية في تعزيز وحدة الصف العربي وخدمة القضايا العربية.

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