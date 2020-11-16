الصحة الكويتية: 4 حالات وفاة و489 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة، و489 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 842 حالة، وعدد المصابين إلى 137 ألفا و329 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس "كورونا" جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 115 حالة، مشيرا إلى إجراء 5072 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و16 ألفا و638 مسحة.

وجدد الناطق باسم الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.