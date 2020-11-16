السعودية للكهرباء توقع اتفاقية مع الحكومة بشأن الالتزامات المالية عليها

أعلنت الشركة "السعودية للكهرباء"، أنها وقعت اليوم الاثنين اتفاقية مع الحكومة بشأن الالتزامات المالية المستحقة على الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أنه تم توقيع الاتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال) إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي 4.5% يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.

وستكون هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

وتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول الشركة بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة، بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019، يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية - المحولة دفتريا إلى وزارة المالية - من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى الأرباح الموزعة عن العام المالي 2017.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يكون لما سبق ذكره أعلاه دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة، وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين.

ووصفت الشركة الاتفاقية بأنها "تعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق".