24 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين، 24 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفه 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وبحسب بيان اعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينتين.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.
كما أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.