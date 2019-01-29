 24 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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24 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 12:38 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين، 24 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفه 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وبحسب بيان اعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

كما أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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