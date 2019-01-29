24 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين، 24 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفه 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وبحسب بيان اعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

كما أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.