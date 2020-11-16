استدعى الأمر مشاركة عشرات الافراد من حراس المنتزهات، والباحثين، والأطباء، والممرضات، إلا أن مايكل نابينسكي، الذي تم الابلاغ عن فقدانه في طقس خيم عليه التجمد والضباب بمنتزه "ماونت رينييه الوطني" في مطلع الأسبوع الماضي، عاد إلى الحياة فيما يطلق عليه فريقه الطبي "شفاء إعجازيا".

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية، أن نابينسكي، 45 عاما، المنحدر من مدينة "وودينفيل" في واشنطن، توجه من أجل القيام بنزهة جبلية وسط الثلوج مع صديق له، في صباح السابع من نوفمبر. وكان صديقه يخطط للتزلج على الجبل حتى الوصول إلى معسكر موير الذي يقع على ارتفاع أكثر من 10 آلاف قدم، بينما كان نابينسكي يعتزم السير بحذاء الثلج حتى يصل إلى منطقة "بارادايس".

وقال نابينسكي في مقابلة أجراها عبر الهاتف مع صحيفة "سياتل تايمز": "لقد كنت قريبا جدا من نهاية الطريق.. ثم تحولت الأجواء إلى اللون الأبيض، ولم أستطع رؤية أي شيء". وقال إن آخر شيء يتذكره هو أنه تحرك لخطوات بسيطة إلى أسفل الجبل، وكان محاطا باللون الأبيض.

وأضاف: "لست متأكدا مما حدث. أعتقد أنني سقطت"، مشيرا إلى وجود كدمات وخدوش في أنحاء متفرقة من جسده.

وعندما لم يتمكن نابينسكي من العودة إلى ساحة الانتظار في منطقة "بارادايس" هذا المساء، أبلغ صديقه عن فقدانه، بحسب ما قاله المتنزه.

وأوضح المتنزه أن هناك ثلاثة من فرق خدمات المنتزهات الوطنية، قامت بالبحث عن نابينسكي حتى وقت مبكر من صباح اليوم التالي (الأحد)، عندما أدت الظروف الجوية الشتوية إلى حجب الرؤية وانخفاض درجات الحرارة. ثم عادت الفرق للبحث مجددا في وقت لاحق من ذلك الصباح.

وذكر المتنزه أن الطقس الغائم منع فرق الإنقاذ في البداية من بدء عملياتها الجوية، ولم يبدأ فريق البحث بواسطة المروحيات في العمل إلا في وقت لاحق بعد ظهر ذلك اليوم.

وقال المتنزه إن أفراد فريق البحث بواسطة المروحيات عثروا أخيرا على نابينسكي عند مصب نهر نيسكالي. وقال المتنزه إنه بمجرد وصول الفرق البرية إلى نابينسكي بعد نحو ساعة، تم نقله جوا إلى مركز هاربورفيو الطبي في سياتل.

ووصل نابينسكي إلى مستشفى هاربورفيو مساء يوم الأحد، وكان لايزال فاقدا للوعي.

وتسترجع الطبيبة جينيل بادولاك ما حدث في تلك الليلة، حيث كانت من أوائل الأشخاص الذين بدأوا في إسعافه، وتقول إنه كان مازال لديه نبض، ولكنه سرعان ما أصيب بسكتة قلبية.

وقالت بادولاك: "لقد توفي بينما كان في غرفة الطوارئ، مما منحنا فرصة فريدة لمحاولة إنقاذ حياته". وأوضحت أنه ظل ميتا لنحو 45 دقيقة تقريبا، بينما قامت الفرق الطبية بإجراء إنعاش قلبي رئوي له بشكل متكرر.

من ناحية أخرى، قال الدكتور نيك جونسون، وهو أحد أفراد الفريق المعالج له في مركز هاربورفيو الطبي، إنه بعد أن تمكنوا من إعادة إنعاش قلبه من جديد، أمضى الفريق الطبي الليلة كلها إلى جانبه للتأكد من استمرار استقرار حالته. ثم فتح نابينسكي عينيه بعد مرور يومين.

وقال نابينسكي، الذي نشأ في مدينة كيركلاند، إنه عادة ما يقوم بتلك الرحلات الجبلية مرتين على الأقل أسبوعيا، وذلك على الرغم من أنه لم يسبق له القيام برحلات في جبل رينييه من قبل.

وأوضح نابينسكي أنه يقضي الكثير من وقته في القيام بأعمال تطوعية في بنك الطعام التابع لمنظمة "جيش الخلاص" الخيرية في سياتل، كما أنه يشارك في بناء المنازل للأطفال المكفولين.

وقال: "بمجرد أن استرد عافيتي الجسدية، ستكون هذه رسالتي في الحياة.. فقط مساعدة الناس.. مازلت أعاني من صدمة ودهشة".

وأضاف نابينسكي، الذي لم يخرج من المستشفى حتى مساء الجمعة الماضية، إنه مازال يعاني من بعض التأخر الإدراكي، إلا أنه -بشكل عام- في حالة معنوية جيدة ويتحسن.