 الشرطة الألمانية تعثر مصادفة على كمية كبيرة من المتفجرات في قبو منزل - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تعثر مصادفة على كمية كبيرة من المتفجرات في قبو منزل

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 5:15 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 5:15 م
عثرت الشرطة الألمانية مصادفة على كمية كبيرة من المتفجرات في قبو بمدينة زيندلفينجن القريبة من شتوتجارت جنوب غرب البلاد.

وذكرت الشرطة والادعاء اليوم الاثنين أن الشرطة كانت تقوم بتفتيش مسكن لشاب صغير 17 عاما على خلفية تحقيقات في قضية مخدرات، وعندما فتشت الشرطة قبو المنزل عثرت على نحو ثلاثة كيلوجرامات من متفجرات بدائية الصنع وعدة ألعاب نارية ومواد وكيماويات يتم استخدامها لإنتاج متفجرات.

وبحسب البيانات الصادرة، فإنه يُعْتَقَد أن شابا آخر 20 عاما يستخدم قبو المنزل، وبتفتيش مسكنه يوم الخميس الماضي تم العثور على المزيد من الألعاب النارية وأربعة أسلحة صوت وذخيرة بالإضافة إلى مسدس، وقامت قوات خاصة بتفجير جزء من المواد في أحد المحاجر.

ويقبع المشتبه به في الحبس الاحتياطي للاشتباه في تحضيره لجريمة تفجير، وقالت الشرطة إن دوافع الشاب من حيازة هذه المواد لا تزال غير معروفة تماما.

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