أوغندا تستكشف التنويع بإصدار سندات البنية التحتية والمغتربين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وزارة المالية الأوغندية عبر موقعها على الإنترنت أن أوغندا تدرس إصدار سندات للبنية التحتية وسندات للمغتربين وتخططا لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من الاقتراض الحكومي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن التدابير ستساعد في خفض الاقتراض المحلي من 3% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأجرت بورصة أوغندا للأوراق المالية ووزارة المالية محادثات حول إصدار سندات بنية تحتية لمدة 20 عاما، حسبما قال الرئيس التنفيذي للبورصة بول بويسو في سبتمبر.

وأفاد البنك المركزي بأنه من المحتمل أن يتسع العجز المالي في أكبر دولة مصدرة للبن في أفريقيا إلى 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام حتى يونيو 2021.

وتقول الوزارة إن العجز بلغ 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية.

وبلغ الدين العام 53ر56 تريليون شلن (الدولار = 3702 شلن أوغندي) في نهاية يونيو، أو 8ر40% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبنك أوغندا.