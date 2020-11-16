أثارت تصريحات لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اهتمامًا لافتا عبر الفضاء الافتراضي بالمملكة، بعد تعليقه على قرار ألمانيا حظر بيع الأسلحة إلى بلاده، بسبب الحرب في اليمن.



وسلطت وسائل الإعلام السعودية الرسمية الضوء على ما قاله الجبير، في مقابلته مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن بلاده ليست بحاجة إلى أسلحة ألمانية، مُؤكدا في الوقت نفسه أن حظرها "فكرة غير منطقية".



وأضاف الجبير أن بلاده يمكنها "شراء أسلحة من عدد من الدول"، مُعتبرًا أن قرار ألمانيا لا تأثير له على المملكة.

والخميس الماضي، التقى الجبير مسؤولين في الرئاسة والحكومة الألمانية على هامش زيارته إلى برلين، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2018، طبقت ألمانيا حظرًا كاملا على بيع أسلحتها إلى السعودية، بعد فترة قصيرة من مقتل الكاتب جمال خاشًقجي.

وكانت برلين قد اتخذت قرار الحظر في مارس أذار من العام نفسه.

وحسب موقع هيئة الإذاعة الألمانية (دويتش فيله)، بلغ حجم الصادرات الألمانية إلى السعودية نحو 300 مليون دولار في 2017.

وتفاعل الأمير سطام بن خالد آل سعود مع ذلك قائلا إن "رد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على قرار ألمانيا بحظر تصدير الأسلحة في رأيي هو بمثابة رسالة للجميع أنه لا مجال لأي عملية ابتزاز سياسي قد تقوم به بعض الدول على حساب الأمن القومي السعودي فهذه الدول لو شعرت بأي خطر على أمنهم القومي لرأيت منهم العجب العجاب".

وأضاف أن "السعودية دخلت لليمن بناء على دعوة الرئيس اليمني لإعادة الشرعية ومحاربة الإرهاب المتمثل بمليشيات الحوثي الطائفية".

وتساءل الأمير السعودي: "ألمانيا شاركت بالحرب على الإرهاب في أفغانستان، فهل هو حلال لكم حرام علينا؟"

وتقود المملكة تحالفا لدعم حكومة الرئيس عبدربه منصور عادي، المتمركزة حاليًا في مدينة عدن جنوب اليمن، وذلك في مواجهة جماعة الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 2015.

ويوم السبت، حذر رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، في جزء من مقابلة مع بيكي أندرسون من CNN، من أن مجاعة ستؤثر على سكان اليمن خلال بضعة أشهر، إذا لم يتبرع المجتمع الدولي بمبلغ 1.9 مليار دولار بحلول العام المقبل.

يأتي هذا في وقت أعاد مُغردون نشر تصريحات الجبير بشأن الأسلحة الألمانية وتعليقات أخرى سابقة له، عبر حساباتهم في تويتر... هكذا جاءت وتيرة التفاعل: