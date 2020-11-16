قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن نتائج الانتخابات، مع حصول كل من المرشحين على أكثر من 70 مليون صوت، تُظهر أن الأمة لا تزال مُنقسمة بشدة، وهي ليست علامة جيدة للديمقراطية.



وأضاف أوباما، في مقابلة مُسجلة مع شبكة CBS، تم بثها يوم الأحد، إن ما تُظهره النتائج "هو أننا ما زلنا منقسمين بشدة.. قوة تلك النظرة البديلة للعالم التي يتم تقديمها في وسائل الإعلام والتي يستهلكها هؤلاء الناخبون - لها وزن كبير".



وعندما سُئل عما إذا كان قلقًا بشأن ذلك، أجاب أوباما: "نعم. من الصعب جدًا على ديمقراطيتنا أن تعمل إذا كنا نعمل وفقًا لمجموعات مختلفة تمامًا من الحقائق".



وأجرى أوباما سلسلة من المقابلات في توقيت مناسب لإصدار مذكراته الجديدة "أرض الميعاد".

ودافع الرئيس الـ44 عن دوره النشط في حملته الانتخابية لجو بايدن، نائبه السابق، قائلاً إن الظروف تبرره أن ينتقد خليفته علنًا - وهو أمر لا يحدث عادةً.

وحول أهمية الانتقال السلمي، قال أوباما: "إنها وظيفة مؤقتة. نحن لسنا فوق القواعد. نحن لسنا فوق القانون. هذا هو جوهر ديمقراطيتنا".