 الدفاع الروسية: رصد 34 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: رصد 34 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 12:35 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 12:35 م

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 34 انتهاكا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (19) وحلب (2) واللاذقية (10) وحماة (3).

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 7 انتهاكات للهدنة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتسن له تأكيد هذه الانتهاكات.

وأوضحت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة؛ تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.6 طن إلى أهالي قرية "كيزيلجا" بمحافظة الحسكة السورية.

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