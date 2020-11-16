السعودية تدين الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة.

نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الاثنين، شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف لخطوات فورية لخفض التصعيد، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ حياة الأبرياء ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعرضت العاصمة الإرترية أسمرة لقصف بـ3 صواريخ على الأقل، في تصعيد حاد للنزاع المستمر منذ 11 يوما بين الجيش الاتحادي الإثيوبي والقوات المحلية في ولاية تيجراي شمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا.