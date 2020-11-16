ينشر غدا الثلاثاء، الجزء الأول من مذكرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والتي تحمل عنوان "أرض موعودة"، حيث يتناول أفكاره بشأن قرار قتل أسامة بن لادن والأزمة المالية العالمية وانفجار منصة النفط البحرية "ديب ووتر هوريزون".

ويوضح الكتاب تعليم أوباما السياسي ورحلته إلى أن أصبح الرئيس الـ44 للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك "اللحظات المهمة لولايته الأولى التاريخية كرئيس"، حسبما أعلنت دار نشر "بنجوين راندوم هاوس" في بيان.

وقال أوباما في بيان "لقد حاولت تقديم رواية صادقة لحملتي الرئاسية والفترة التي قضيتها في المنصب: الأحداث المهمة والأشخاص الذين شكلوها، ووجهة نظري فيما قمت به بشكل صحيح والأخطاء التي ارتكبتها، والقوى السياسية والاقتصادية والثقافية التي واجهتها أنا وفريقي آنذاك- وتلك التي لا نزال نواجهها كدولة حتى الآن".

وأضاف الرئيس السابق الذي تولى الحكم، قبل الرئيس الحالي دونالد ترامب، في الفترة بين عامي 2009 و2017: "لقد حاولت أن أقدم للقراء تصورا للرحلة الشخصية التي مررت بها أنا و(زوجتي) ميشيل خلال تلك السنوات".

ومن المقرر أن يطرح الكتاب الذي يتألف من 768 صفحة بالتزامن بـ25 لغة كما سيكون متاحا ككتاب صوتي يقرأه الرئيس السابق أوباما.

ولم يتم تحديد موعد لطرح الجزء الثاني والأخير من مذكرات أوباما.

وكتب أوباما كتابين من قبل، هما "أحلام من والدي" وتم نشره عام 1995 و"جرأة الأمل" وتم نشره عام 2006.