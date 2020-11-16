 سموحة يتعادل وديا مع الرجاء استعدادا للموسم الجديد - بوابة الشروق
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سموحة يتعادل وديا مع الرجاء استعدادا للموسم الجديد

محمد جلال
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 8:10 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 8:21 م

تعادل فريق سموحة مع الرجاء بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، بهدف لمثله، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وسجل محمد طلعت هدف سموحة فى الشوط الأول وتعادل الرجاء فى الشوط الثانى، وتعد هذه المباراة هي الودية الثانية التى يخوضها أحمد سامى للوقوف على مستوى الفريق بعد دعمه بعدد من الوافدين الجدد، ولتجربة بعض العناصر من فرق الشباب.

ودفع أحمد سامي، المدير الفني بعدد من لاعبى فرق الناشئين، للوقوف على إمكانية الإستعانة بهم فى مشاركات الفرق الأول، حيث شارك اللاعبون محمد أبو الحمد وخالد عبد الفتاح، مؤمن حمدان، سليم محمد، أحمد غنيم، أيمن حسن، بالإضافة إلى الحارس حسين تيمور.


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