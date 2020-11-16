 موسكو: عودة 142 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الإثنين 16 نوفمبر 2020 1:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

موسكو: عودة 142 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 12:48 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 12:48 م

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 142 لاجئا (منهم 43 امرأة و72 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.6 هكتار من الألغام في مدينة حلب؛ حيث تم اكتشاف وتدمير 17 عبوة ناسف قابلة للانفجار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك