موسكو: عودة 142 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 142 لاجئا (منهم 43 امرأة و72 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.6 هكتار من الألغام في مدينة حلب؛ حيث تم اكتشاف وتدمير 17 عبوة ناسف قابلة للانفجار.