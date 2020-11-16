عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد ضررة إرساء دعائم السلام الشامل

أكد حسن شيخ إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ضرورة إرساء دعائم السلام الشامل في السودان حتى يعم الاستقرار في كل أنحاء البلاد.

وقال إدريس، لدى مخاطبته اليوم الاثنين فعاليات مبادرة "التسامح والسلام المجتمعي" بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن المخرج من شيوع قيم الظلم والعدوان والهيمنة وعدم الاعتراف بالآخر التي سادت في عهود الشمولية، هو التنمية الثقافية بمعناها الواسع والشامل التي تنعكس على واقع الأمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأضاف: "لابد من مراجعة منظومة القيم والمعايير المنظمة لحركة الثقافة وإعادة ضبطها أو صياغتها على ضوء الواقع المعاصر وطبيعة التغييرات المتسارعة في المجتمع".

من جانبه، قال الأمين العام لمبادرة التسامح والسلام المجتمعي محمد المصباح عبد العاطي، إن المبادرة تبنت قضية مهمة للغاية، وهي التماسك المجتمعي ونبذ الكراهية التي أقعدت البلاد لعقود طويلة وحالت دون تقدمها وازدهارها.