أنقرة تطلب تفويضا من البرلمان لإرسال قوات إلى أذربيجان

قدمت الحكومة التركية، اليوم الاثنين، مذكرة تفويض إلى البرلمان للسماح بإرسال قوات عسكرية لدعم أذربيجان خلال الاشتباكات الدائرة بينها وبين أرمينيا في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بين البلدين.



و تعرض الرئاسة التركية على البرلمان مذكرتها بشأن إرسال جنود إلى أذربيجان"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.



وكان السفير الأذربيجاني في موسكو، بولاد بلبل أوغلو، قد صرح بأن وجود تركيا في جنوب القوقاز لا ينبغي أن يخيف أحداً، فالمنطقة يوجد فيها مثل هذا التكوين الجيوسياسي، أذربيجان، تركيا، روسيا وإيران.



وجددت روسيا، الخميس الماضي، تأكيدها على وجود خلافات بينها وبين تركيا حول إقليم ناجورنو كاراباخ، على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين كل من أذربيجان وأرمينيا وروسيا وضع حدا لاستمرار النزاع العنيف الذي انطلق منذ 27 سبتمبر الماضي، معتبرة أن تركيا فهمت خطأ مسألة نشر قوات حفظ السلام في المنطقة.