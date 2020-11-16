فرنسا تعلن عن مستشفى متنقل لعلاج كورونا

تم تطوير أول مستشفى متنقلة في جنوب غرب فرنسا حيث يمكن تركيبها في 20 دقيقة فقط، موفرة أسرة لمرضى فيروس كورونا.

تبدو المستشفى المتنقل المعروف باسم "المأوى" مثل أي شاحنة كبيرة أخرى تزن 18 طناً، ولكن بمجرد أن تتمركز تُطوى لتوفر مساحة تبلغ 80 متراً مربعا، وفقا لما ذكرته محطة إذاعة الأخبار الفرنسية "آر إف آي".

تحتوي الوحدة على 18 سريرا، 8 منها للعلاج الطارئ و10 للمرضى في الحالات المستقرة، ويمكن إعداده من قبل 4 أشخاص في أقل من نصف ساعة، كما أنها مجهزة بالكامل للتعامل مع أي شكل من أشكال رعاية الطوارئ.

قال البروفيسور فنسنت بونس؛ صاحب فكرة المستشفى، إنه استلهم الفكرة من وحدات متنقلة مماثلة شاهدها في الولايات المتحدة مزودة بتكنولوجيا الجيش المستخدمة في الكوارث الطبيعية.

"إنها وحدة متنقلة سريعة، كما أنها مستقلة تمامًا وتحتوي على كل ما يلزم لعلاج المريض من إمدادات المياه والطاقة والأكسجين والأدوية والمعدات والأسرة".

بدأ بونس في تطوير المأوى مع فريقه منذ ثلاث سنوات واستفاد من تمويل "إيجالارج"؛ وهي شبكة تعاون أوروبية لتحسين الرعاية الصحية في المجتمعات المعزولة وحالات الطوارئ والكوارث.

قال بونس "إنه برنامج مدته ثلاث سنوات ونحن فخورون به، وآمل أن يكون ذا قيمة كبيرة للمستشفى والمرضى".

يقع أول مستشفى يستخدم المأوى في بايون بمنطقة البرانس، وسيتم استخدام الوحدة المتنقلة لعلاج حالات الطوارئ مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية، وعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق مكني؛ أحد أطباء المشفى: "نحن الآن في فترة متوترة وبحاجة إلى مكان لحالات الطوارئ غير المتعلقة بكورونا، حتى نتمكن من الاستمرار في الترحيب بمرضى كوفيد 19 في الظروف المناسبة."

وأضاف: "نحن تحت الضغط لكن الوضع تحت السيطرة، لقد طلبنا هذه الوحدة المتنقلة للتأكد من أنه يمكننا التحكم في الوضع".

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس إن هناك الآن أكثر من 32 ألف مريض بفيروس كورونا في المستشفيات بفرنسا، ويتم إدخال حالة جديدة إلى المستشفى كل 30 ثانية وواحدة في العناية المركزة كل ثلاث دقائق.

وأضاف أن هناك علامات مبكرة على أن حالات الإصابة تتناقص قليلا، مع انخفاض عدد الإصابات بنحو 16% هذا الأسبوع مقارنة بمستواها في نهاية أكتوبر، قائلاً: "يبدو أن استراتيجيتنا للإغلاق تأتي بالنتائج المتوقعة".