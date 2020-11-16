وزير الإعلام اليمني: أوامر الإعدام الحوثية امتداد للنهج الإيراني

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن أوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيا الحوثي تحت غطاء الأجهزة القضائية المختطفة في مناطق سيطرتها بحق قيادات الدولة والجيش والشخصيات المناهضة للمشروع التوسعي الإيراني، تكشف نواياها الحقيقية تجاه السلام ومساعيها لتصفية حساباتها السياسية وشرعنة نهبها للممتلكات الخاصة‏.



وأضاف الإرياني - في تصريح له اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أن التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه الميليشيا منذ وصول الضابط في فيلق القدس المدعو حسن إيرلو، امتداد لنهج النظام الإيراني في التعامل مع معارضيه، ودوره في تقويض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية‏.



وأكد الإرياني، بصفته أحد من صدرت بحقهم أوامر الإعدام غير القانونية، أنها وسام شرف على صدره وجميع زملائه، وأنها لن تزعزع قناعاتهم أو تنال من مواقفهم الثابتة والراسخة لأداء واجبهم الوطني في التصدي للمشروع الإيراني وأداته من ميليشيا الحوثي.