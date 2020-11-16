الحوثيون: إطلاق سراح 18 معتقلا مؤيدا للتحالف العربي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء اليوم الاثنين، أنها أطلقت سراح 18 معتقلا مؤيدا للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت وكالة أنباء سبأ التابعة للجماعة، إنه تم اليوم في صنعاء الإفراج عن 18 من الذين تم التحفظ عليهم من قبل الأجهزة الأمنية بعد استيعابهم من قبل تحالف العدوان (التحالف العربي).

ونقلت الوكالة عن مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة قوله إن "الإفراج عن هؤلاء يأتي بناءً على توجيهات زعيم الجماعة عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى في الجماعة مهدي المشاط".

واتهم أبو حليقة، التحالف بأنه يسعى لاستقطاب اليمنيين للقتال نيابة عنه والزج بهم إلى محارق الموت.

وسبق أن اعتقلت جماعة الحوثي العديد من اليمنيين المعارضين لها، وسط إدانات وانتقادات حقوقية مستمرة.

ويخوض الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ مطلع عام 2015 قتالا لاستعادة العاصمة ومدن أخرى استولى عليها الحوثيين.