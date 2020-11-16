التشيك تعيد فتح كوخ ليبوشين الريفي بعد سنوات من اندلاع حريق به

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعيد فتح أحد رموز جبال بيسكيد التشيكية وهو كوخ "ليبوشين كوتادج" الريفي الأسطوري أمام الزوار، العام الجاري بعد ست سنوات من اندلاع حريق فيه.

كان كوخ ليبوشين كوتاج الواقع في بوستيفني قد شيد في عام 1899 بناء على تصميم المهندس المعماري السلوفاكي دوشان يوركوفيتش.

وشبت النيران في الكوخ في 3 مارس 2014. وبلغت تكلفة أعمال التجديد 117.5 مليون كرونة، حسبما ذكر راديو براغ إنترناشونال.

وتتفاخر بوستيفني أيضا بعامل جذب آخر وهو ممشى خشبي فوق الأشجار، بالإضافة إلى مرصد على منحدر جبل تانيتشيتسه المسمى "فالاشكا تريل". وتتباهى بالتلفريك الوحيد في التشيك. ويقع الطابق العلوي من المرصد على ارتفاع 1099 مترا فوق سطح البحر ويكشف ما يصل إلى 100 كيلومتر من المناطق المحيطة.