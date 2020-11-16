 «أمر مجنون وغير أمريكي على الإطلاق».. بيرني ساندرز عن عدم تنازل ترامب - بوابة الشروق
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«أمر مجنون وغير أمريكي على الإطلاق».. بيرني ساندرز عن عدم تنازل ترامب

cnn
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 2:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 2:58 ص

قال سناتور فيرمونت بيرني ساندرز، لمذيع CNN جيك تابر، إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنازل أو التعاون مع فترة انتقالية "لا يمكن تصديقه فيما يتعلق بسلوك رئيس أمريكي".

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