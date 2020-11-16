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قال سناتور فيرمونت بيرني ساندرز، لمذيع CNN جيك تابر، إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنازل أو التعاون مع فترة انتقالية "لا يمكن تصديقه فيما يتعلق بسلوك رئيس أمريكي".