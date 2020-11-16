تجريع 690 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية، والتي تستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع التأمين الصحي؛ للحد من انتشار الأمراض المتوطنة، حفاظًا على سلامة وصحة طلاب المدارس، وذلك ضمن خطة الدولة ووزارة الصحة والسكان، لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف تنظيم الحملات بجميع مراكز المحافظة، للوصول إلى الهدف المحدد من الطلاب المستهدفين للحصول على جرعات التطعيم ضد الطفيليات المعوية، مشيراً إلى أن الاهتمام بصحة وسلامة الطلاب تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بالدولة، مشدداً على الفرق المشاركة بالحملة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية التجريع.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تستهدف تجريع 823 ألفًا و276 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تجريع 690 ألفًا و316 تلميذًا منذ بداية الحملة.