تجريع 690 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية، والتي تستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع التأمين الصحي؛ للحد من انتشار الأمراض المتوطنة، حفاظًا على سلامة وصحة طلاب المدارس، وذلك ضمن خطة الدولة ووزارة الصحة والسكان، لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.
ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف تنظيم الحملات بجميع مراكز المحافظة، للوصول إلى الهدف المحدد من الطلاب المستهدفين للحصول على جرعات التطعيم ضد الطفيليات المعوية، مشيراً إلى أن الاهتمام بصحة وسلامة الطلاب تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بالدولة، مشدداً على الفرق المشاركة بالحملة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية التجريع.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تستهدف تجريع 823 ألفًا و276 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تجريع 690 ألفًا و316 تلميذًا منذ بداية الحملة.