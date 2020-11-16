مجلس محافظي وكالة الطاقة يبحث ملفات سوريا وإيران وكوريا الشمالية

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه العادي، بعد غد الأربعاء، برئاسة رافائيل جروسي المدير العام للوكالة، بمشاركة عدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في الوكالة وذلك افتراضيا عبر الإنترنت.



وقال بيان للوكالة، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تشمل المناقشات تقرير لجنة المساعدة الفنية والتعاون والتحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015)، وتطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا.



وذكر البيان أن الاجتماع هذه المرة سيعقد افتراضيا؛ بسبب القيود المتعلقة بجائحة كورونا ويعقبه مؤتمر صحفي للمدير العام.