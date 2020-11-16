محاكمة المتهمين بالتخطيط لشن هجوم إرهابي استهدف قطارا في عام 2015 بباريس

تجري في العاصمة الفرنسية وقائع محاكمة أربعة رجال، متهمين بالتخطيط لهجوم إرهابي في أغسطس من عام 2015، استهدف قطارا كان متجها إلى باريس.

وجذب الحادث اهتماما واسع النطاق، كما تحول إلى فيلم سينمائي، حيث قام مجموعة من السائحين الأمريكيين بالتصدي للمهاجمين والتغلب عليهم، بعد أن قام أحد المتهمين بفتح النار على قطار تاليس. وأصيب شخصان في الحادث.

وحصل الأمريكيون الثلاثة على الجنسية الفرنسية الفخرية.

وقام الفنان الامريكي الشهير، كلينت إيستوود، بإنتاج فيلم سينمائي حول الحادث في عام 2018، يحمل اسم "15:17 إلى باريس".

وكان من المفترض أن تكون المحاكمة واحدة ضمن اثنتين من هذا النوع في باريس اليوم الاثنين، إلا أن الامر استلزم تأجيل المحاكمة الثانية - المتهم فيها 14 شخصا بتقديم الدعم للرجال الذين شنوا هجوما ضد صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة وأهدافا أخرى، في يناير من عام 2015.

وقد أصيب أحد المتهمين بفيروس كورونا المستجد، ووصفت حالته بأنها لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة. ومن المتوقع الآن أن تبدأ المحاكمة في الـ23 من تشرين ثان/نوفمبر. وقد تم تأجيل المحاكمة بالفعل عدة مرات بسبب تفشي جائحة كورونا.