 اشتعال النيران في محطة بمترو أنفاق برلين ومخاوف من وقوع إصابات - بوابة الشروق
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اشتعال النيران في محطة بمترو أنفاق برلين ومخاوف من وقوع إصابات

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 1:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 1:56 ص

يكافح العشرات من رجال الإطفاء في ألمانيا للسيطرة على حريق كبير في محطة بمترو أنفاق برلين اندلع في وقت متأخر من يوم الأحد، وقالت خدمات الطوارئ إن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا.

واجتاح الحريق سقف محطة "أونكل تومس هوتي" في منطقة زيليندورف بالمدينة بعد إندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة.

وقال المتحدث إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة.

وقالت خدمات الطوارئ إنها تتوقع أن تستمر جهود السيطرة على الحريق خلال الليل مشيرة إلى أن 90 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث.

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