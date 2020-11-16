 رئيس جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ كوبري علوي لربط طريق الواحات بالإسكان الاجتماعي - بوابة الشروق
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رئيس جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ كوبري علوي لربط طريق الواحات بالإسكان الاجتماعي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:01 ص

قال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة المهندس عادل النجار، إنه جار البدء في تنفيذ كوبري علوي لربط طريق الواحات بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة أرض غرب المطار بالمدينة، والتي تضم نحو 24 ألفا و888 وحدة " إسكان اجتماعي" جار تنفيذها بالمنطقة، بجانب أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها بالمنطقة.

وأوضح المهندس عادل النجار، -في بيان لوزارة الإسكان اليوم الاثنين- أنه تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة "بتروجيت"، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون جنيه، وذلك تيسيرا على المواطنين لسهولة الوصول للمشروع أسوة بالكوبري المنفذ بمنطقة الـ800 فدان.

وأشار إلى أن الـ 100 ألف وحدة سكنية المقرر تنفيذها بالمنطقة، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.


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