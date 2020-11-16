 70% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة - بوابة الشروق
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70% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:16 ص

أظهر استطلاع رأي تابع لشركة "ريال متر" المتخصصة في جمع الآراء بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 7 من كل 10 كوريين جنوبيين يؤيدون غرامة الحكومة المفروضة على من لا يرتدون كمامة الوجه في الأماكن العامة.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري على 500 شخص تتجاوز غالبية أعمارهم 18 عاما بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن "72% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن عقوبة الغرامة مناسبة فيما رد 24.8% بأن العقوبة مفرطة بينما قال 3.2% الباقون إنهم غير متأكدين".

وشكل الرد الإيجابي لغرامة "لا كمامة" أكثر من نصف عدد المستطلع آراؤهم في جميع المناطق أو الفئات العمرية أو الأحزاب السياسية التي يدعمونها.

ودخل قانون كوري جنوبي جديد حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، يعرض أولئك الذين لا يرتدون قناع الوجه في الأماكن العامة لغرامة 100,000 وون أي ما يعادل 90 دولارا أمريكيا حيث تكثف الدولة جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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