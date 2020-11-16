بايدن وهاريس يدليان بتصريحات حول التعافي الاقتصادي

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يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، الإدلاء بتصريحات غدا الاثنين، الساعة 01:45 مساء بتوقيت نيويورك، بشأن التعافي الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن هذه التصريحات ستتناول خططهما للتعافي الاقتصادي والنمو على المدى البعيد بعد جائحة فيروس كورونا.

وكان بايدن قد تحدث عن الحاجة لرؤية محفزات للإنفاق لمساعدة الأمريكيين الذين يكافحون وسط تداعيات الجائحة.

ومن المتوقع أن تعتمد الخطة الاقتصادية لإدارة بايدن على مقترحات "إعادة البناء بشكل أفضل" المقدمة خلال الحملة.

ويتضمن اقتراح الحملة تخصيص 2 تريليون دولار للإنفاق على الطاقة النظيفة والبنية التحتية.