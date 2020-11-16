الإمارات: المصرف المركزي يمدد فترة التحفيز الاقتصادي حتى يونيو المقبل

أعلن المصرف المركزي بالإمارات، اليوم الاثنين، تمديد فترة حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، لغاية نهاية شهر يونيو المقبل".



وكان المصرف المركزي، أطلق الخطة خلال شهر مارس الماضي لدعم اقتصاد الدولة بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا من خلال مجموعة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال.



وقال مسؤولون في المصرف المركزي للصحفيين، اليوم، إن المصرف سيمدد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم إماراتي (الدولار يعادل 67ر3 درهم) التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.



وأضاف المسؤولون أن البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة ستكون قادرة اعتباراً من بداية يناير المقبل على منح قروضا وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جراء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.



وقال محافظ المصرف عبد الحميد الأحمدي: "المصرف يؤكد التزامه بدعم النظام المالي لدولة الإمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كوفيد-19، وقد جاء تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة تأتي لحماية الاقتصاد من التأثير الناتج عن الوباء وتضعنا في موقف مثالي للتعافي بمجرد القضاء نهائياً على الوباء".



وأضاف الأحمدي: "نجحت خطة الدعم الاقتصادي التي أطلقها المصرف المركزي في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضررة جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19".



وتابع الأحمدي قائلا: "استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310 آلاف من العملاء الأفراد وحوالى 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص".