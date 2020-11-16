الزمالك: لماذا يسير صبحي على خطى عبدالعزيز رغم سلامة موقفنا المالي؟

اصدر نادي الزمالك بيانا يستنكر فيه فيام وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مختصة للتفتيش على الشؤون المالية للنادي، على الرغم من قيام الوزير السابق المهندس خالد عبدالعزيز بتشكيل لجنة مماثلة واظهرت سلامة موقف النادي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت لجنان للتفتيش على عدد من الأندية الجماهيرية من بينها الأهلي والزمالك.

وجاء في بيان الزمالك: "السؤال الذي يطرح نفسه بقوة بين اعضاء وجماهير الزمالك هذه الايام والذي يعيد ذاكرة الامس وعندما شكل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق لجنة مالية للتفتيش على نادي الزمالك وقبض يديها على كل كبيرة وصغيرة لمحاصرة النادي الذي كان يعيش ازهى ايامه تحت قيادة المستشار مرتضى منصور".

ولفت البيان الى ان الوزير اشرف صبحي قام بزيارة النادي واشاد بالفطرة الإنشائية معتبرا ان الزمالك يمثل فدوة للاندية الرياضية ماليا واداريا.