قال عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن حقن المرضى ليس من مهام الصيدلي وأمر غير مرغوب فيه، مشيرًا إلى أن الصيدلي لجأ لتقديم الخدمة؛ للتخفيف عن المواطن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الصيدليات فُرض عليها تقديم الخدمة؛ لأن حالة المواطن الاقتصادية لا تسمح له بالتوجه إلى المستشفيات والحصول على الحقنة تحت إشراف طبيب وممرضة.

وأوضح أن النقابة طالبت بوقف منح الحقن في الصيدليات وتحاول منعه بشكل جذري؛ لمنع حدوث بعض الأخطاء، قائلًا إن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تقليل الأمر بشكل كبير.

وناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منح دورات معينة لتحويل الصيدلية إلى مراكز إسعافات أولية، بالمماثلة لما حدث في حملة «اسأل استشير» لتنظيم النسل، موضحًا أن الصيدليات تنتشر في كل أنحاء الجمهورية.