ضياء السيد: طارق حامد أعتذر للبدري اليوم

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر اليوم.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر للبدري اليوم، من حقه أن يغضب ولكن عليه أن لا يظهر ذلك".

وأكمل: "كنت مؤيدا لمشاركة طارق حامد أساسيا للحفاظ على الانسجام".

وتابع: "إصابة محمد هاني مزعجة، خاصة بعد عدم استدعاء أحمد فتحي ومع وجود أحمد توفيق في غير مركزه الأساسي، الآن لا يوجد بديل لتوفيق".

وأتم: "لا أملك معلومة مؤكدة في سبب غياب أحمد فتحي، لكن كان يجب استدعائه بمباراتي توجو، خاصة أنه جوكر ويقدر أن يؤدي في أكثر من مركز".