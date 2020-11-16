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ضياء السيد: طارق حامد أعتذر للبدري اليوم

أحمد عبدالقادر
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 1:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 1:06 ص

 

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر اليوم.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر للبدري اليوم، من حقه أن يغضب ولكن عليه أن لا يظهر ذلك".

وأكمل: "كنت مؤيدا لمشاركة طارق حامد أساسيا للحفاظ على الانسجام".

وتابع: "إصابة محمد هاني مزعجة، خاصة بعد عدم استدعاء أحمد فتحي ومع وجود أحمد توفيق في غير مركزه الأساسي، الآن لا يوجد بديل لتوفيق".

وأتم: "لا أملك معلومة مؤكدة في سبب غياب أحمد فتحي، لكن كان يجب استدعائه بمباراتي توجو، خاصة أنه جوكر ويقدر أن يؤدي في أكثر من مركز".


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