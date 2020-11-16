 شركة كانتاس الأسترالية تحتفل بمرور مئة عام على تأسيسها - بوابة الشروق
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شركة كانتاس الأسترالية تحتفل بمرور مئة عام على تأسيسها

رويترز
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 4:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 4:30 ص

 تحتفل شركة كانتاس الرائدة في مجال الطيران بأستراليا اليوم الاثنين، بالذكرى المئوية لتأسيسها، بتحليق منخفض للطائرات فوق ميناء سيدني.

وتأسست شركة الخدمات الجوية بكوينزلاند ونورثرن تيريتوري (كانتاس) في ولاية كوينزلاند النائية في عام 1920 ، وكانت في البداية تنقل البريد بين البلدات الأسترالية.

وقالت كانتاس في بيان إن هدفها كان التغلب على "طغيان المسافة" الذي كان عائقا رئيسيا أمام نمو أستراليا الحديثة.

وتعد كانتاس أقدم شركة طيران تعمل بشكل متواصل في العالم ، حيث تنقل أكثر من 50 مليون مسافر سنويا.

وقبل انتشار الجائحة، كانت كانتاس هي الناقل الوحيد الذي يحلق إلى كل قارة مأهولة في العالم.

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